VZ Aktie

VZ für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2P272 / ISIN: CH0528751586

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Lohnende VZ-Anlage? 06.07.2026 10:03:54

SPI-Papier VZ-Aktie: So viel Gewinn hätte eine VZ-Investition von vor 3 Jahren eingebracht

Vor Jahren in VZ eingestiegen: So viel hätten Anleger verdient.

Vor 3 Jahren wurden VZ-Anteile via Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 80,30 CHF. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 100 CHF in den Konzern investierten, besitzen nun 1,245 VZ-Aktien. Die gehaltenen Aktien wären am 03.07.2026 195,27 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 156,80 CHF belief. Mit einer Performance von +95,27 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.

Insgesamt war VZ zuletzt 6,17 Mrd. CHF wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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