SPI-Papier VZ-Aktie: So viel Gewinn hätte eine VZ-Investition von vor 5 Jahren eingebracht

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Engagement in VZ-Aktien gewesen.

Vor 5 Jahren wurde die VZ-Aktie an der Börse SWX gehandelt. Diesen Tag beendeten die VZ-Anteile bei 81,70 CHF. Wenn ein Anleger damals 1 000 CHF in das VZ-Papier investiert hätte, hätte er nun 12,240 Aktien im Portfolio. Da sich der Wert eines Anteils am 23.12.2025 auf 149,60 CHF (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1 831,09 CHF wert. Die Steigerung von 1 000 CHF zu 1 831,09 CHF entspricht einer Performance von +83,11 Prozent.

Am Markt war VZ jüngst 5,90 Mrd. CHF wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at