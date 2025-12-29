VZ Aktie

WKN DE: A2P272 / ISIN: CH0528751586

Lukrative VZ-Investition? 29.12.2025 10:03:51

SPI-Papier VZ-Aktie: So viel Gewinn hätte eine VZ-Investition von vor 5 Jahren eingebracht

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Engagement in VZ-Aktien gewesen.

Vor 5 Jahren wurde die VZ-Aktie an der Börse SWX gehandelt. Diesen Tag beendeten die VZ-Anteile bei 81,70 CHF. Wenn ein Anleger damals 1 000 CHF in das VZ-Papier investiert hätte, hätte er nun 12,240 Aktien im Portfolio. Da sich der Wert eines Anteils am 23.12.2025 auf 149,60 CHF (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1 831,09 CHF wert. Die Steigerung von 1 000 CHF zu 1 831,09 CHF entspricht einer Performance von +83,11 Prozent.

Am Markt war VZ jüngst 5,90 Mrd. CHF wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

VZ Holding AG 158,80 -0,25% VZ Holding AG

Börse aktuell - Live Ticker

ATX wenig bewegt -- DAX etwas schwächer -- Asiens Börsen uneinheitlich
Der heimische Aktienmarkt zeigt sich zum Wochenstart ohne große Ausschläge. Der deutsche Leitindex gibt etwas nach. Asiens Börsen zeigen sich am Montag uneins.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

