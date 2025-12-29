VZ Aktie
WKN DE: A2P272 / ISIN: CH0528751586
|Lukrative VZ-Investition?
|
29.12.2025 10:03:51
SPI-Papier VZ-Aktie: So viel Gewinn hätte eine VZ-Investition von vor 5 Jahren eingebracht
Vor 5 Jahren wurde die VZ-Aktie an der Börse SWX gehandelt. Diesen Tag beendeten die VZ-Anteile bei 81,70 CHF. Wenn ein Anleger damals 1 000 CHF in das VZ-Papier investiert hätte, hätte er nun 12,240 Aktien im Portfolio. Da sich der Wert eines Anteils am 23.12.2025 auf 149,60 CHF (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1 831,09 CHF wert. Die Steigerung von 1 000 CHF zu 1 831,09 CHF entspricht einer Performance von +83,11 Prozent.
Am Markt war VZ jüngst 5,90 Mrd. CHF wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu VZ Holding AGmehr Nachrichten
|
10:03
|SPI-Papier VZ-Aktie: So viel Gewinn hätte eine VZ-Investition von vor 5 Jahren eingebracht (finanzen.at)
|
22.12.25
|SPI-Papier VZ-Aktie: So viel Gewinn hätte ein VZ-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
|
15.12.25
|SPI-Papier VZ-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in VZ von vor einem Jahr verdient (finanzen.at)
|
08.12.25
|SPI-Wert VZ-Aktie: So viel Gewinn hätte ein VZ-Investment von vor 10 Jahren eingefahren (finanzen.at)
|
24.11.25
|SPI-Titel VZ-Aktie: So viel Gewinn hätte eine VZ-Investition von vor 3 Jahren eingebracht (finanzen.at)
|
17.11.25
|SPI-Titel VZ-Aktie: So viel Gewinn hätte eine VZ-Investition von vor einem Jahr eingebracht (finanzen.at)
|
10.11.25
|SPI-Titel VZ-Aktie: So viel Gewinn hätte ein VZ-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
|
03.11.25
|SPI-Titel VZ-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in VZ von vor 5 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
Analysen zu VZ Holding AGmehr Analysen
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|VZ Holding AG
|158,80
|-0,25%