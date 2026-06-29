SPI-Papier VZ-Aktie: So viel hätten Anleger an einem VZ-Investment von vor einem Jahr verloren

Bei einem frühen Investment in VZ-Aktien hätten Investoren so viel Verlust gemacht.

VZ-Anteile wurden heute vor 1 Jahr an der Börse SWX wochenend-bedingt nicht gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug am vorangegangen Handelstag 169,00 CHF. Bei einem 10 000-CHF-Investment vor 1 Jahr, besäße man nun 59,172 VZ-Papiere. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 26.06.2026 gerechnet (150,40 CHF), wäre die Investition nun 8 899,41 CHF wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition 11,01 Prozent eingebüßt.

VZ wurde am Markt mit 5,92 Mrd. CHF bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at