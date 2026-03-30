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VZ Aktie

VZ für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2P272 / ISIN: CH0528751586

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Rentabler VZ-Einstieg? 30.03.2026 10:03:40

SPI-Papier VZ-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in VZ von vor 10 Jahren verdient

Das wäre der Gewinn bei einem frühen VZ-Investment gewesen.

Heute vor 10 Jahren wurden Trades dem VZ-Papier via Börse SWX ausgeführt. Diesen Tag beendete die VZ-Aktie bei 51,00 CHF. Bei einem VZ-Investment von 1 000 CHF zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 19,608 VZ-Aktien in seinem Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs der VZ-Aktie auf 150,80 CHF belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 2 956,86 CHF wert. Mit einer Performance von +195,69 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.

Der VZ-Wert an der Börse wurde auf 5,94 Mrd. CHF beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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