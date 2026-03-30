VZ Aktie
WKN DE: A2P272 / ISIN: CH0528751586
|Rentabler VZ-Einstieg?
|
30.03.2026 10:03:40
SPI-Papier VZ-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in VZ von vor 10 Jahren verdient
Heute vor 10 Jahren wurden Trades dem VZ-Papier via Börse SWX ausgeführt. Diesen Tag beendete die VZ-Aktie bei 51,00 CHF. Bei einem VZ-Investment von 1 000 CHF zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 19,608 VZ-Aktien in seinem Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs der VZ-Aktie auf 150,80 CHF belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 2 956,86 CHF wert. Mit einer Performance von +195,69 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.
Der VZ-Wert an der Börse wurde auf 5,94 Mrd. CHF beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu VZ Holding AG
|
10:03
|SPI-Papier VZ-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in VZ von vor 10 Jahren verdient (finanzen.at)
|
23.03.26
|SPI-Titel VZ-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in VZ von vor 5 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
|
16.03.26
|SPI-Papier VZ-Aktie: So viel Gewinn hätte ein VZ-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
|
09.03.26
|SPI-Papier VZ-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in VZ von vor einem Jahr angefallen (finanzen.at)
|
04.03.26
|Starker Wochentag in Zürich: SPI bewegt sich am Mittwochnachmittag im Plus (finanzen.at)
|
04.03.26
|Freundlicher Handel: So steht der SPI am Mittwochmittag (finanzen.at)
|
27.02.26
|Gutes Geschäftsjahr für die VZ Gruppe (EQS Group)
|
27.02.26
|Good financial year for VZ Group (EQS Group)