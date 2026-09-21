VZ Aktie
WKN DE: A2P272 / ISIN: CH0528751586
|Frühes Investment
|
21.09.2026 10:03:43
SPI-Papier VZ-Aktie: So viel Verlust hätte ein VZ-Investment von vor einem Jahr eingebracht
Das VZ-Papier wurde heute vor 1 Jahr via Börse SWX wochenend-bedingt nicht gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war das VZ-Papier 167,20 CHF wert. Bei einer 10 000-CHF-Investition vor 1 Jahr, hätten Anleger nun 59,809 VZ-Aktien im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs der VZ-Aktie auf 165,00 CHF belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 9 868,42 CHF wert. Damit wäre die Investition 1,32 Prozent weniger wert.
Der Marktwert von VZ betrug jüngst 6,50 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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