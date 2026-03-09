VZ Aktie
WKN DE: A2P272 / ISIN: CH0528751586
|Hochrechnung
|
09.03.2026 10:03:48
SPI-Papier VZ-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in VZ von vor einem Jahr angefallen
Vor 1 Jahr wurde das VZ-Aktie wochenend-bedingt nicht via Börse SWX gehandelt. Am Handelstag zuvor stand das Papier letztlich bei 157,20 CHF. Wenn ein Anleger vor 1 Jahr 1 000 CHF in die VZ-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 6,361 Anteilen. Das Investment hätte nun einen Wert von 946,56 CHF, da sich der Wert eines VZ-Papiers am 06.03.2026 auf 148,80 CHF belief. Das entspricht einem Minus von 5,34 Prozent.
Der Marktwert von VZ betrug jüngst 5,86 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Aktien in diesem Artikel
|VZ Holding AG
|165,60
|0,49%
