VZ Aktie
WKN DE: A2P272 / ISIN: CH0528751586
|Langfristige Investition
|
04.05.2026 10:03:41
SPI-Papier VZ-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in VZ von vor einem Jahr angefallen
Heute vor 1 Jahr fand via Börse SWX wochenend-bedingt kein Handel mit der VZ-Aktie statt. Der Schlusskurs der VZ-Aktie betrug am vorangegangen Handelstag 173,40 CHF. Bei einer 100-CHF-Investition vor 1 Jahr, hätten Anleger nun 0,577 VZ-Aktien im Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 87,89 CHF, da sich der Wert eines VZ-Anteils am 30.04.2026 auf 152,40 CHF belief. Das entspricht einer Einbuße um 12,11 Prozent.
VZ markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 6,01 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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