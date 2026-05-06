SPI-Papier Walliser Kantonalbank-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Walliser Kantonalbank von vor 3 Jahren eingebracht

Vor Jahren Walliser Kantonalbank-Aktien gekauft: So viel hätten Investoren verdient.

Heute vor 3 Jahren fand an der Börse SWX wochenend-bedingt kein Handel mit Walliser Kantonalbank-Anteilen statt. Den vorangegangenen Handelstag beendete das Walliser Kantonalbank-Papier bei 110,50 CHF. Bei einer 10 000-CHF-Investition vor 3 Jahren, hätten Anleger nun 90,498 Walliser Kantonalbank-Aktien im Depot. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 05.05.2026 14 117,65 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 156,00 CHF belief. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 41,18 Prozent angezogen.

Walliser Kantonalbank wurde am Markt mit 2,45 Mrd. CHF bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at