SPI-Papier Walliser Kantonalbank-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Walliser Kantonalbank von vor 5 Jahren eingefahren
Heute vor 5 Jahren fand via Börse SWX Handel mit der Walliser Kantonalbank-Aktie statt. Zur Schlussglocke war das Walliser Kantonalbank-Papier an diesem Tag 102,00 CHF wert. Wenn man vor 5 Jahren 10 000 CHF in die Walliser Kantonalbank-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 98,039 Anteilen. Die Investition hätte nun einen Wert von 13 284,31 CHF, da sich der Wert eines Walliser Kantonalbank-Anteils am 20.01.2026 auf 135,50 CHF belief. Damit hätte sich der Wert des Investments um 32,84 Prozent erhöht.
Walliser Kantonalbank wurde jüngst mit einem Börsenwert von 2,12 Mrd. CHF gelistet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
