SPI-Papier Walliser Kantonalbank-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Walliser Kantonalbank-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in Walliser Kantonalbank-Aktien verdienen können.

Die Walliser Kantonalbank-Aktie wurde heute vor 10 Jahren via Börse SWX gehandelt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 74,60 CHF. Wenn ein Anleger damals 1 000 CHF in die Walliser Kantonalbank-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 13,405 Anteilen. Die Investition hätte nun einen Wert von 2 198,39 CHF, da sich der Wert eines Walliser Kantonalbank-Papiers am 03.11.2026 auf 164,00 CHF belief. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 119,84 Prozent.

Die Marktkapitalisierung von Walliser Kantonalbank belief sich zuletzt auf 2,60 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at