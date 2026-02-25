Walliser Kantonalbank Aktie

Walliser Kantonalbank-Investition 25.02.2026 10:04:07

SPI-Papier Walliser Kantonalbank-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Walliser Kantonalbank-Investment von vor 10 Jahren eingefahren

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Engagement in Walliser Kantonalbank-Aktien gewesen.

Heute vor 10 Jahren fand an der Börse SWX Handel mit der Walliser Kantonalbank-Aktie statt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 76,60 CHF. Bei einem Investment von 1 000 CHF in Walliser Kantonalbank-Papiere vor 10 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 13,055 Walliser Kantonalbank-Aktien. Die gehaltenen Walliser Kantonalbank-Anteile wären am 24.02.2026 1 821,15 CHF wert, da der Schlussstand 139,50 CHF betrug. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 82,11 Prozent angezogen.

Zuletzt ergab sich für Walliser Kantonalbank eine Börsenbewertung in Höhe von 2,20 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

