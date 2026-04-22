SPI-Papier Walliser Kantonalbank-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Walliser Kantonalbank-Investment von vor 10 Jahren eingefahren

So viel hätten Anleger mit einem frühen Walliser Kantonalbank-Investment verdienen können.

Vor 10 Jahren wurde das Walliser Kantonalbank-Papier an der Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 78,05 CHF. Wer vor 10 Jahren 100 CHF in die Walliser Kantonalbank-Aktie investiert hat, hat nun 1,281 Anteile im Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 203,07 CHF, da sich der Wert einer Walliser Kantonalbank-Aktie am 21.04.2026 auf 158,50 CHF belief. Das entspricht einem Anstieg um 103,07 Prozent.

Die Marktkapitalisierung von Walliser Kantonalbank belief sich zuletzt auf 2,49 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at