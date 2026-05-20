SPI-Papier Walliser Kantonalbank-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Walliser Kantonalbank von vor 10 Jahren abgeworfen

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Engagement in Walliser Kantonalbank-Aktien gewesen.

Vor 10 Jahren wurde das Walliser Kantonalbank-Aktie via Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke waren Walliser Kantonalbank-Anteile an diesem Tag 77,00 CHF wert. Investoren, die vor 10 Jahren 1 000 CHF in die Walliser Kantonalbank-Aktie investierten, hätten nun 12,987 Anteile im Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 2 045,45 CHF, da sich der Wert eines Walliser Kantonalbank-Anteils am 19.05.2026 auf 157,50 CHF belief. Das entspricht einem Plus von 104,55 Prozent.

Insgesamt war Walliser Kantonalbank zuletzt 2,48 Mrd. CHF wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at