SPI-Papier Walliser Kantonalbank-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Walliser Kantonalbank von vor 3 Jahren abgeworfen

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Walliser Kantonalbank-Investment gewesen.

Am 14.01.2023 wurden Walliser Kantonalbank-Anteile via Börse SWX wochenend-bedingt nicht gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug am vorangegangen Handelstag 103,50 CHF. Bei einer Investition in Höhe von 1 000 CHF zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 9,662 Walliser Kantonalbank-Aktien im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs der Walliser Kantonalbank-Aktie auf 134,50 CHF belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1 299,52 CHF wert. Daraus ergibt sich eine Performance von +29,95 Prozent.

Alle Walliser Kantonalbank-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 2,11 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at