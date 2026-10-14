Walliser Kantonalbank Aktie

Walliser Kantonalbank für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2AAD8 / ISIN: CH0305951201

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Walliser Kantonalbank-Performance 14.10.2026 10:05:04

SPI-Papier Walliser Kantonalbank-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Walliser Kantonalbank von vor einem Jahr abgeworfen

Vor Jahren in Walliser Kantonalbank eingestiegen: So viel hätten Anleger verdient.

Am 14.10.2025 wurde die Walliser Kantonalbank-Aktie via Börse SWX gehandelt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 129,00 CHF. Bei einem Walliser Kantonalbank-Investment von 1 000 CHF zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 7,752 Walliser Kantonalbank-Aktien. Da sich der Wert einer Aktie am 13.10.2026 auf 168,50 CHF (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1 306,20 CHF wert. Damit beträgt die Performance des Investments +30,62 Prozent.

Zuletzt ergab sich für Walliser Kantonalbank eine Börsenbewertung in Höhe von 2,62 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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