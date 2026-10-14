Walliser Kantonalbank Aktie
WKN DE: A2AAD8 / ISIN: CH0305951201
|Walliser Kantonalbank-Performance
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14.10.2026 10:05:04
SPI-Papier Walliser Kantonalbank-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Walliser Kantonalbank von vor einem Jahr abgeworfen
Am 14.10.2025 wurde die Walliser Kantonalbank-Aktie via Börse SWX gehandelt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 129,00 CHF. Bei einem Walliser Kantonalbank-Investment von 1 000 CHF zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 7,752 Walliser Kantonalbank-Aktien. Da sich der Wert einer Aktie am 13.10.2026 auf 168,50 CHF (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1 306,20 CHF wert. Damit beträgt die Performance des Investments +30,62 Prozent.
Zuletzt ergab sich für Walliser Kantonalbank eine Börsenbewertung in Höhe von 2,62 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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