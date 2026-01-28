SPI-Papier Walliser Kantonalbank-Aktie: So viel hätte eine Investition in Walliser Kantonalbank von vor 10 Jahren abgeworfen

Bei einem frühen Investment in Walliser Kantonalbank-Aktien hätten Anleger so viel Gewinn gemacht.

Vor 10 Jahren wurden Walliser Kantonalbank-Anteile via Börse SWX gehandelt. Zum Handelsende stand die Walliser Kantonalbank-Aktie an diesem Tag bei 76,10 CHF. Wenn ein Anleger damals 100 CHF in das Walliser Kantonalbank-Papier investiert hätte, befänden sich nun 1,314 Aktien in seinem Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 180,68 CHF, da sich der Wert einer Walliser Kantonalbank-Aktie am 27.01.2026 auf 137,50 CHF belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 80,68 Prozent vermehrt.

Alle Walliser Kantonalbank-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 2,14 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at