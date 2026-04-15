Walliser Kantonalbank Aktie

Walliser Kantonalbank für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2AAD8 / ISIN: CH0305951201

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Rentable Walliser Kantonalbank-Investition? 15.04.2026 10:04:18

SPI-Papier Walliser Kantonalbank-Aktie: So viel hätte eine Investition in Walliser Kantonalbank von vor 5 Jahren abgeworfen

Vor Jahren Walliser Kantonalbank-Aktien gekauft: So viel hätten Investoren verdient.

Heute vor 5 Jahren wurden Trades dem Walliser Kantonalbank-Papier an der Börse SWX ausgeführt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 108,00 CHF. Hätte ein Anleger 10 000 CHF zu diesem Zeitpunkt in die Walliser Kantonalbank-Aktie investiert, befänden sich nun 92,593 Walliser Kantonalbank-Anteile in seinem Depot. Da sich der letzte Schlusskurs des Walliser Kantonalbank-Papiers auf 161,50 CHF belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 14 953,70 CHF wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 49,54 Prozent vermehrt.

Walliser Kantonalbank war somit zuletzt am Markt 2,54 Mrd. CHF wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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