SPI-Papier Walliser Kantonalbank-Aktie: So viel hätte eine Investition in Walliser Kantonalbank von vor 5 Jahren abgeworfen

Vor Jahren in Walliser Kantonalbank-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verdient.

Vor 5 Jahren wurde die Walliser Kantonalbank-Aktie an der Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs des Walliser Kantonalbank-Papiers betrug an diesem Tag 101,50 CHF. Bei einer Investition in Höhe von 100 CHF zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 0,985 Walliser Kantonalbank-Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Anteile wären am 27.10.2026 164,53 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 167,00 CHF belief. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 64,53 Prozent gesteigert.

Walliser Kantonalbank markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 2,63 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at