SPI-Papier Walliser Kantonalbank-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Walliser Kantonalbank-Investment von vor 3 Jahren verdient

Bei einem frühen Investment in Walliser Kantonalbank-Aktien hätten Anleger so viel Gewinn gemacht.

Vor 3 Jahren wurden Walliser Kantonalbank-Anteile wochenend-bedingt nicht via Börse SWX gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete das Walliser Kantonalbank-Papier bei 105,50 CHF. Wenn zu diesem Zeitpunkt 1 000 CHF in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 9,479 Walliser Kantonalbank-Aktien im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs des Walliser Kantonalbank-Papiers auf 131,00 CHF belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1 241,71 CHF wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 24,17 Prozent gesteigert.

Der Börsenwert von Walliser Kantonalbank belief sich zuletzt auf 2,07 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at