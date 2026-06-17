SPI-Papier Walliser Kantonalbank-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Walliser Kantonalbank von vor 10 Jahren verdient

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Walliser Kantonalbank-Investment gewesen.

Heute vor 10 Jahren fand an der Börse SWX Handel mit dem Walliser Kantonalbank-Papier statt. Diesen Handelstag beendete das Walliser Kantonalbank-Papier bei 77,00 CHF. Wenn zu diesem Zeitpunkt 10 000 CHF in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 129,870 Walliser Kantonalbank-Aktien im Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 20 519,48 CHF, da sich der Wert eines Walliser Kantonalbank-Anteils am 16.06.2026 auf 158,00 CHF belief. Daraus ergibt sich eine Performance von +105,19 Prozent.

Alle Walliser Kantonalbank-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 2,49 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at