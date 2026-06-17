Walliser Kantonalbank Aktie
WKN DE: A2AAD8 / ISIN: CH0305951201
|Lukrative Walliser Kantonalbank-Anlage?
|
17.06.2026 10:04:19
SPI-Papier Walliser Kantonalbank-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Walliser Kantonalbank von vor 10 Jahren verdient
Heute vor 10 Jahren fand an der Börse SWX Handel mit dem Walliser Kantonalbank-Papier statt. Diesen Handelstag beendete das Walliser Kantonalbank-Papier bei 77,00 CHF. Wenn zu diesem Zeitpunkt 10 000 CHF in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 129,870 Walliser Kantonalbank-Aktien im Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 20 519,48 CHF, da sich der Wert eines Walliser Kantonalbank-Anteils am 16.06.2026 auf 158,00 CHF belief. Daraus ergibt sich eine Performance von +105,19 Prozent.
Alle Walliser Kantonalbank-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 2,49 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!