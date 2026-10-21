SPI-Papier Walliser Kantonalbank-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Walliser Kantonalbank von vor 3 Jahren verdient

Bei einem frühen Walliser Kantonalbank-Investment könnten sich Investoren über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 3 Jahren wurden Trades Walliser Kantonalbank-Anteilen an der Börse SWX wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Der Schlusskurs der Walliser Kantonalbank-Anteile betrug am vorangegangen Handelstag 111,00 CHF. Bei einem Investment von 10 000 CHF in das Walliser Kantonalbank-Papier vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 90,090 Walliser Kantonalbank-Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs des Walliser Kantonalbank-Papiers auf 168,50 CHF belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 15 180,18 CHF wert. Das entspricht einem Plus von 51,80 Prozent.

Jüngst verzeichnete Walliser Kantonalbank eine Marktkapitalisierung von 2,62 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at