Walliser Kantonalbank Aktie

WKN DE: A2AAD8 / ISIN: CH0305951201

Walliser Kantonalbank-Anlage unter der Lupe 18.02.2026 10:04:02

SPI-Papier Walliser Kantonalbank-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Walliser Kantonalbank von vor 5 Jahren verdient

Vor Jahren Walliser Kantonalbank-Aktien gekauft: So viel hätten Anleger verdient.

Die Walliser Kantonalbank-Aktie wurde heute vor 5 Jahren an der Börse SWX gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Walliser Kantonalbank-Anteile bei 104,00 CHF. Wenn ein Anleger vor 5 Jahren 100 CHF in die Walliser Kantonalbank-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 0,962 Anteilen. Da sich der Wert einer Aktie am 17.02.2026 auf 139,50 CHF (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 134,13 CHF wert. Damit hätte sich der Wert des Investments um 34,13 Prozent erhöht.

Zuletzt ergab sich für Walliser Kantonalbank eine Börsenbewertung in Höhe von 2,17 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

