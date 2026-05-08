Warteck Invest Aktie

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WKN: 875838 / ISIN: CH0002619481

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Warteck Invest-Investment im Blick 08.05.2026 10:03:59

SPI-Papier Warteck Invest-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Warteck Invest von vor 10 Jahren eingefahren

Vor Jahren in Warteck Invest eingestiegen: So viel hätten Anleger verdient.

Vor 10 Jahren wurden Warteck Invest-Anteile wochenend-bedingt nicht via Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war die Warteck Invest-Aktie 1 815,93 CHF wert. Wer vor 10 Jahren 10 000 CHF in die Warteck Invest-Aktie investiert hat, hat nun 5,507 Anteile im Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand 2 030,00 CHF gerechnet, wäre die Investition nun 11 178,85 CHF wert. Aus 10 000 CHF wurden somit 11 178,85 CHF, was einer positiven Performance von 11,79 Prozent entspricht.

Zuletzt ergab sich für Warteck Invest eine Börsenbewertung in Höhe von 627,96 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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