Warteck Invest Aktie
WKN: 875838 / ISIN: CH0002619481
|Warteck Invest-Investment im Blick
|
08.05.2026 10:03:59
SPI-Papier Warteck Invest-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Warteck Invest von vor 10 Jahren eingefahren
Vor 10 Jahren wurden Warteck Invest-Anteile wochenend-bedingt nicht via Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war die Warteck Invest-Aktie 1 815,93 CHF wert. Wer vor 10 Jahren 10 000 CHF in die Warteck Invest-Aktie investiert hat, hat nun 5,507 Anteile im Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand 2 030,00 CHF gerechnet, wäre die Investition nun 11 178,85 CHF wert. Aus 10 000 CHF wurden somit 11 178,85 CHF, was einer positiven Performance von 11,79 Prozent entspricht.
Zuletzt ergab sich für Warteck Invest eine Börsenbewertung in Höhe von 627,96 Mio. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Warteck Invest AG (N)
Analysen zu Warteck Invest AG (N)
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Warteck Invest AG (N)
|2 180,00
|-0,91%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX und DAX gehen mit leichterer Tendenz ins Wochenende -- US-Börsen schließen höher -- Asiens Börsen machen letztlich Verluste
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt gaben am Freitag nach. Die Wall Street legte am Freitag zu. Die Börsen in Fernost verzeichneten zum Wochenende rote Vorzeichen.