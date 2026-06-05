Warteck Invest Aktie
WKN: 875838 / ISIN: CH0002619481
|Warteck Invest-Investition im Blick
|
05.06.2026 10:03:53
SPI-Papier Warteck Invest-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Warteck Invest-Investment von vor 10 Jahren eingefahren
Heute vor 10 Jahren fand via Börse SWX wochenend-bedingt kein Handel mit Warteck Invest-Anteilen statt. Den vorherigen Handelstag beendeten die Anteile bei 1 763,83 CHF. Wenn ein Anleger damals 100 CHF in die Warteck Invest-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 0,057 Anteile in seinem Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 111,12 CHF, da sich der Wert eines Warteck Invest-Papiers am 04.06.2026 auf 1 960,00 CHF belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 11,12 Prozent vermehrt.
Der Warteck Invest-Wert an der Börse wurde auf 605,09 Mio. CHF beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Warteck Invest AG (N)
|
10:03
|SPI-Papier Warteck Invest-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Warteck Invest-Investment von vor 10 Jahren eingefahren (finanzen.at)
|
29.05.26
|SPI-Wert Warteck Invest-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Warteck Invest von vor 5 Jahren verloren (finanzen.at)
|
22.05.26
|Freundlicher Handel: SPI verbucht nachmittags Gewinne (finanzen.at)
|
22.05.26
|Freundlicher Handel: Das macht der SPI am Mittag (finanzen.at)
|
22.05.26
|SPI-Titel Warteck Invest-Aktie: So viel hätte eine Kapitalanlage in Warteck Invest von vor 3 Jahren eingebracht (finanzen.at)
|
22.05.26
|Aufschläge in Zürich: SPI beginnt Sitzung mit Gewinnen (finanzen.at)
|
20.05.26
|Generalversammlung der Warteck Invest AG (EQS Group)
|
15.05.26
|SPI-Wert Warteck Invest-Aktie: Wäre ein Warteck Invest-Investment vor einem Jahr inzwischen rentabel? (finanzen.at)