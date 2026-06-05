Warteck Invest Aktie

Warteck Invest für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 875838 / ISIN: CH0002619481

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Warteck Invest-Investition im Blick 05.06.2026 10:03:53

SPI-Papier Warteck Invest-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Warteck Invest-Investment von vor 10 Jahren eingefahren

Vor Jahren in Warteck Invest-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verdient.

Heute vor 10 Jahren fand via Börse SWX wochenend-bedingt kein Handel mit Warteck Invest-Anteilen statt. Den vorherigen Handelstag beendeten die Anteile bei 1 763,83 CHF. Wenn ein Anleger damals 100 CHF in die Warteck Invest-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 0,057 Anteile in seinem Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 111,12 CHF, da sich der Wert eines Warteck Invest-Papiers am 04.06.2026 auf 1 960,00 CHF belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 11,12 Prozent vermehrt.

Der Warteck Invest-Wert an der Börse wurde auf 605,09 Mio. CHF beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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