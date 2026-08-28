Warteck Invest Aktie

Warteck Invest für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 875838 / ISIN: CH0002619481

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Profitable Warteck Invest-Anlage? 28.08.2026 10:03:39

SPI-Papier Warteck Invest-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Warteck Invest-Investment von vor 10 Jahren eingefahren

Bei einem frühen Warteck Invest-Investment könnten sich Investoren über so viel Gewinn freuen.

Das Warteck Invest-Papier wurde heute vor 10 Jahren via Börse SWX wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete das Warteck Invest-Papier bei 1 844,88 CHF. Wenn zu diesem Zeitpunkt 100 CHF in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 0,054 Warteck Invest-Aktien im Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 104,34 CHF, da sich der Wert einer Warteck Invest-Aktie am 27.08.2026 auf 1 925,00 CHF belief. Damit hätte sich der Wert des Investments um 4,34 Prozent erhöht.

Am Markt war Warteck Invest jüngst 595,29 Mio. CHF wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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