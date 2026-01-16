SPI-Papier Warteck Invest-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Warteck Invest von vor 10 Jahren abgeworfen

Vor Jahren in Warteck Invest-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verdient.

Heute vor 10 Jahren wurde die Warteck Invest-Aktie wochenend-bedingt nicht an der Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs des Warteck Invest-Papiers betrug am vorangegangen Handelstag 1 662,51 CHF. Bei einer 1 000-CHF-Investition vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 0,601 Warteck Invest-Aktien. Die Anlage hätte nun einen Wert von 1 181,95 CHF, da sich der Wert eines Warteck Invest-Papiers am 15.01.2026 auf 1 965,00 CHF belief. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 18,19 Prozent angewachsen.

Der Börsenwert von Warteck Invest belief sich zuletzt auf 604,70 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at