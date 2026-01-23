SPI-Papier Warteck Invest-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Warteck Invest von vor einem Jahr abgeworfen

Wer vor Jahren in Warteck Invest-Aktien investiert hat, kann sich nun über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 1 Jahr wurde die Warteck Invest-Aktie via Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 1 900,00 CHF wert. Bei einer 10 000-CHF-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 5,263 Warteck Invest-Papiere. Die gehaltenen Warteck Invest-Papiere wären am 22.01.2026 10 394,74 CHF wert, da der Schlussstand 1 975,00 CHF betrug. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 3,95 Prozent angezogen.

Warteck Invest wurde am Markt mit 611,15 Mio. CHF bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at