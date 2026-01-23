Warteck Invest Aktie
WKN: 875838 / ISIN: CH0002619481
|Lukrativer Warteck Invest-Einstieg?
|
23.01.2026 10:04:02
SPI-Papier Warteck Invest-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Warteck Invest von vor einem Jahr abgeworfen
Heute vor 1 Jahr wurde die Warteck Invest-Aktie via Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 1 900,00 CHF wert. Bei einer 10 000-CHF-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 5,263 Warteck Invest-Papiere. Die gehaltenen Warteck Invest-Papiere wären am 22.01.2026 10 394,74 CHF wert, da der Schlussstand 1 975,00 CHF betrug. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 3,95 Prozent angezogen.
Warteck Invest wurde am Markt mit 611,15 Mio. CHF bewertet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!