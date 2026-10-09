SPI-Papier Warteck Invest-Aktie: So viel hätte eine Investition in Warteck Invest von vor 3 Jahren gekostet

Das wäre der Verlust bei einem frühen Engagement in Warteck Invest-Aktien gewesen.

Vor 3 Jahren wurde die Warteck Invest-Aktie an der Börse SWX gehandelt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 1 940,00 CHF. Bei einem Warteck Invest-Investment von 100 CHF zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 0,052 Warteck Invest-Aktien. Die gehaltenen Aktien wären am 08.10.2026 98,45 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 1 910,00 CHF belief. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 1,55 Prozent abgenommen.

Der Börsenwert von Warteck Invest belief sich jüngst auf 591,88 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at