SPI-Papier Warteck Invest-Aktie: So viel hätte eine Investition in Warteck Invest von vor 5 Jahren gekostet

So viel Verlust hätte ein früher Einstieg in die Warteck Invest-Aktie Anlegern gebracht.

Heute vor 5 Jahren wurde die Warteck Invest-Aktie wochenend-bedingt nicht an der Börse SWX gehandelt. Am Handelstag zuvor stand die Warteck Invest-Aktie letztlich bei 2 340,00 CHF. Bei einem Investment von 100 CHF in das Warteck Invest-Papier vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 0,043 Warteck Invest-Anteilen. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 08.01.2026 gerechnet (1 965,00 CHF), wäre das Investment nun 83,97 CHF wert. Damit hätte sich das Investment um 16,03 Prozent vermindert.

Zuletzt ergab sich für Warteck Invest eine Börsenbewertung in Höhe von 606,51 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at