SPI-Papier Warteck Invest-Aktie: So viel hätte eine Investition in Warteck Invest von vor 5 Jahren gekostet

Vor Jahren in Warteck Invest-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verloren.

Heute vor 5 Jahren wurde die Warteck Invest-Aktie wochenend-bedingt nicht via Börse SWX gehandelt. Am Handelstag zuvor standen Warteck Invest-Anteile letztlich bei 2 320,00 CHF. Hätte ein Anleger 1 000 CHF zu diesem Zeitpunkt in die Warteck Invest-Aktie investiert, befänden sich nun 0,431 Warteck Invest-Anteile in seinem Depot. Da sich der Wert einer Aktie am 05.02.2026 auf 1 980,00 CHF (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 853,45 CHF wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments 14,66 Prozent eingebüßt.

Insgesamt war Warteck Invest zuletzt 613,36 Mio. CHF wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at