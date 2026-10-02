SPI-Papier Warteck Invest-Aktie: So viel hätte eine Kapitalanlage in Warteck Invest von vor einem Jahr eingebracht

Bei einem frühen Warteck Invest-Investment müssten Anleger so viel Verlust verbuchen.

Am 02.10.2025 wurden Warteck Invest-Anteile via Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 1 940,00 CHF wert. Wenn ein Anleger damals 10 000 CHF in das Warteck Invest-Papier investiert hätte, befänden sich nun 5,155 Aktien in seinem Portfolio. Die gehaltenen Warteck Invest-Aktien wären am 01.10.2026 9 948,45 CHF wert, da der Schlussstand 1 930,00 CHF betrug. Mit einer Performance von -0,52 Prozent hätte sich die Investition somit negativ entwickelt.

Warteck Invest wurde am Markt mit 595,69 Mio. CHF bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at