SPI-Papier Warteck Invest-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Warteck Invest von vor 3 Jahren verloren
Am 27.02.2023 wurden Warteck Invest-Anteile an der Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 2 260,00 CHF. Bei einem Warteck Invest-Investment von 1 000 CHF zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 0,442 Warteck Invest-Aktien. Die gehaltenen Warteck Invest-Anteile wären am 26.02.2026 902,65 CHF wert, da der Schlussstand 2 040,00 CHF betrug. Damit hätte sich das Investment um 9,73 Prozent verkleinert.
Der Börsenwert von Warteck Invest belief sich zuletzt auf 633,73 Mio. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
