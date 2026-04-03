Warteck Invest Aktie

Warteck Invest für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 875838 / ISIN: CH0002619481

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Lukrative Warteck Invest-Anlage? 03.04.2026 10:03:38

SPI-Papier Warteck Invest-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Warteck Invest von vor 5 Jahren verloren

Bei einem frühen Warteck Invest-Investment müssten Investoren so viel Verlust verbuchen.

Heute vor 5 Jahren wurden Warteck Invest-Anteile wochenend-bedingt nicht an der Börse SWX gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendeten die Anteile bei 2 310,00 CHF. Wenn zu diesem Zeitpunkt 100 CHF in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 0,043 Warteck Invest-Aktien im Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 89,18 CHF, da sich der Wert einer Warteck Invest-Aktie am 02.04.2026 auf 2 060,00 CHF belief. Das kommt einer Abnahme um 10,82 Prozent gleich.

Warteck Invest markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 637,24 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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