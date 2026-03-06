Warteck Invest Aktie
WKN: 875838 / ISIN: CH0002619481
|Frühe Anlage
06.03.2026 10:03:46
SPI-Papier Warteck Invest-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Warteck Invest von vor 5 Jahren bedeutet
Heute vor 5 Jahren wurde das Warteck Invest-Papier wochenend-bedingt nicht an der Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs des Warteck Invest-Papiers betrug am vorangegangen Handelstag 2 290,00 CHF. Bei einer 10 000-CHF-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 4,367 Warteck Invest-Aktien. Die Anlage hätte nun einen Wert von 9 082,97 CHF, da sich der Wert eines Warteck Invest-Papiers am 05.03.2026 auf 2 080,00 CHF belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 9,17 Prozent verringert.
Insgesamt war Warteck Invest zuletzt 633,73 Mio. CHF wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
|Warteck Invest AG (N)
|2 270,00
|0,00%
