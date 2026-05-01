SPI-Papier Warteck Invest-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Warteck Invest von vor 5 Jahren bedeutet

Wer vor Jahren in Warteck Invest eingestiegen ist, hätte nun so viel Verlust gemacht.

Heute vor 5 Jahren fand an der Börse SWX wochenend-bedingt kein Handel mit Warteck Invest-Anteilen statt. Der Schlusskurs des Warteck Invest-Papiers betrug am vorangegangen Handelstag 2 390,00 CHF. Bei einem Investment von 1 000 CHF in das Warteck Invest-Papier vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 0,418 Warteck Invest-Anteilen. Die Investition hätte nun einen Wert von 857,74 CHF, da sich der Wert eines Warteck Invest-Anteils am 30.04.2026 auf 2 050,00 CHF belief. Aus 1 000 CHF wurden somit 857,74 CHF, was einer negativen Performance von 14,23 Prozent entspricht.

Zuletzt ergab sich für Warteck Invest eine Börsenbewertung in Höhe von 634,63 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at