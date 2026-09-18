Warteck Invest Aktie
WKN: 875838 / ISIN: CH0002619481
|Langfristige Investition
|
18.09.2026 10:04:01
SPI-Papier Warteck Invest-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Warteck Invest von vor 5 Jahren eingebracht
Vor 5 Jahren wurde das Warteck Invest-Papier wochenend-bedingt nicht an der Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war das Papier 2 470,00 CHF wert. Bei einem Warteck Invest-Investment von 100 CHF zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 0,040 Warteck Invest-Aktien in seinem Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 78,54 CHF, da sich der Wert eines Warteck Invest-Papiers am 17.09.2026 auf 1 940,00 CHF belief. Aus 100 CHF wurden somit 78,54 CHF, was einer negativen Performance von 21,46 Prozent entspricht.
Warteck Invest wurde am Markt mit 594,50 Mio. CHF bewertet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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|Warteck Invest AG (N)
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