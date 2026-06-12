SPI-Papier Warteck Invest-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Warteck Invest von vor einem Jahr eingebracht

Anleger, die vor Jahren in Warteck Invest-Aktien investiert haben, verbuchen so viel Verlust.

Heute vor 1 Jahr wurden Trades der Warteck Invest-Aktie via Börse SWX ausgeführt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 2 000,00 CHF. Wenn ein Anleger damals 1 000 CHF in das Warteck Invest-Papier investiert hätte, befänden sich nun 0,500 Aktien in seinem Portfolio. Da sich der Wert eines Papiers am 11.06.2026 auf 1 950,00 CHF (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 975,00 CHF wert. Daraus ergibt sich eine Verringerung des ursprünglichen Investments um 2,50 Prozent.

Zuletzt verbuchte Warteck Invest einen Börsenwert von 603,02 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at