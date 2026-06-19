Warteck Invest Aktie
WKN: 875838 / ISIN: CH0002619481
|Rentable Warteck Invest-Investition?
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19.06.2026 10:04:24
SPI-Papier Warteck Invest-Aktie: So viel Verlust hätte ein Warteck Invest-Investment von vor 3 Jahren eingebracht
Heute vor 3 Jahren wurden Trades der Warteck Invest-Aktie an der Börse SWX ausgeführt. Zur Schlussglocke war die Warteck Invest-Aktie an diesem Tag 1 985,00 CHF wert. Bei einem Warteck Invest-Investment von 10 000 CHF zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 5,038 Warteck Invest-Aktien in seinem Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 9 748,11 CHF, da sich der Wert eines Warteck Invest-Anteils am 18.06.2026 auf 1 935,00 CHF belief. Damit hätte sich der Wert des Investments um 2,52 Prozent verringert.
Der Warteck Invest-Wert an der Börse wurde auf 604,07 Mio. CHF beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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