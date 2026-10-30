Warteck Invest Aktie
WKN: 875838 / ISIN: CH0002619481
|Warteck Invest-Performance
|
30.10.2026 10:03:36
SPI-Papier Warteck Invest-Aktie: So viel wäre eine Warteck Invest-Anlage von vor einem Jahr heute wert
Heute vor 1 Jahr wurde die Warteck Invest-Aktie via Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs der Warteck Invest-Anteile betrug an diesem Tag 1 950,00 CHF. Bei einer Investition in Höhe von 100 CHF zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 0,051 Warteck Invest-Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Papiere wären am 29.10.2026 99,49 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 1 940,00 CHF belief. Mit einer Performance von -0,51 Prozent hätte sich die Investition somit negativ entwickelt.
Warteck Invest wurde jüngst mit einem Börsenwert von 599,99 Mio. CHF gelistet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Warteck Invest AG (N)
Analysen zu Warteck Invest AG (N)
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Warteck Invest AG (N)
|2 100,00
|0,96%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerKI-Sorgen bremsen: ATX geht tiefer ins Wochenende -- DAX letztlich im Minus -- Wall Street mit Verlusten -- Asiens Börsen zum Handelsende mehrheitlich schwächer - Nikkei & KOSPI tiefrot
Vor dem Wochenende gaben der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt nach. Die Wall Street gab klar nach. An den Börsen in Fernost waren überwiegend rote Vorzeichen zu sehen.