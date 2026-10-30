SPI-Papier Warteck Invest-Aktie: So viel wäre eine Warteck Invest-Anlage von vor einem Jahr heute wert

Heute vor 1 Jahr wurde die Warteck Invest-Aktie via Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs der Warteck Invest-Anteile betrug an diesem Tag 1 950,00 CHF. Bei einer Investition in Höhe von 100 CHF zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 0,051 Warteck Invest-Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Papiere wären am 29.10.2026 99,49 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 1 940,00 CHF belief. Mit einer Performance von -0,51 Prozent hätte sich die Investition somit negativ entwickelt.

Warteck Invest wurde jüngst mit einem Börsenwert von 599,99 Mio. CHF gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at