Warteck Invest Aktie
WKN: 875838 / ISIN: CH0002619481
|Frühes Investment
|
27.11.2026 10:03:44
SPI-Papier Warteck Invest-Aktie: Wäre ein Warteck Invest-Investment vor einem Jahr inzwischen rentabel?
Am 27.11.2025 wurde die Warteck Invest-Aktie via Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke war das Warteck Invest-Papier an diesem Tag 1 940,00 CHF wert. Bei einem Investment von 1 000 CHF in Warteck Invest-Papiere vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 0,515 Warteck Invest-Aktien. Da sich der Wert eines Papiers am 26.11.2026 auf 1 925,00 CHF (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 992,27 CHF wert. Die Abnahme von 1 000 CHF zu 992,27 CHF entspricht einer negativen Performance von 0,77 Prozent.
Die Marktkapitalisierung von Warteck Invest belief sich zuletzt auf 599,43 Mio. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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