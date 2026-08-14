SPI-Papier Warteck Invest-Aktie: Wäre eine Warteck Invest-Kapitalanlage von vor 3 Jahren rentabel gewesen?

Bei einem frühen Warteck Invest-Investment müssten Anleger so viel Verlust verbuchen.

Am 14.08.2023 wurde die Warteck Invest-Aktie an der Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke waren Warteck Invest-Anteile an diesem Tag 1 930,00 CHF wert. Bei einer 1 000-CHF-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 0,518 Warteck Invest-Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs des Warteck Invest-Papiers auf 1 925,00 CHF belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 997,41 CHF wert. Das entspricht einem Schwund von 0,26 Prozent.

Warteck Invest erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 595,86 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at