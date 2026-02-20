Xlife Sciences Aktie
WKN DE: A2PK6Z / ISIN: CH0461929603
|Profitable Xlife Sciences-Investition?
|
20.02.2026 10:04:15
SPI-Papier Xlife Sciences-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Xlife Sciences-Investment von vor einem Jahr eingefahren
Vor 1 Jahr wurde das Xlife Sciences-Aktie via Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 18,40 CHF. Wenn ein Anleger damals 10 000 CHF in das Xlife Sciences-Papier investiert hätte, hätte er nun 543,478 Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Aktien wären am 19.02.2026 11 630,43 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 21,40 CHF belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 16,30 Prozent vermehrt.
Am Markt war Xlife Sciences jüngst 125,73 Mio. CHF wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
