SPI-Papier Xlife Sciences-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Xlife Sciences-Investment von vor einem Jahr verloren

Anleger, die vor Jahren in Xlife Sciences-Aktien investiert haben, verbuchen so viel Verlust.

Heute vor 1 Jahr wurden Trades dem Xlife Sciences-Papier via Börse SWX ausgeführt. Der Schlusskurs der Xlife Sciences-Anteile betrug an diesem Tag 19,65 CHF. Bei einem Investment von 1 000 CHF in die Xlife Sciences-Aktie vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 50,891 Xlife Sciences-Aktien. Da sich der Wert einer Aktie am 09.07.2026 auf 18,00 CHF (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 916,03 CHF wert. Damit hatte sich der Wert der Investition um 8,40 Prozent verringert.

Der Marktwert von Xlife Sciences betrug jüngst 107,28 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at