Xlife Sciences Aktie
WKN DE: A2PK6Z / ISIN: CH0461929603
|Lukratives Xlife Sciences-Investment?
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17.07.2026 10:03:58
SPI-Papier Xlife Sciences-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Xlife Sciences von vor 3 Jahren bedeutet
Das Xlife Sciences-Papier wurde heute vor 3 Jahren via Börse SWX gehandelt. Diesen Tag beendeten die Xlife Sciences-Anteile bei 40,40 CHF. Investoren, die vor 3 Jahren 10 000 CHF in die Xlife Sciences-Aktie investierten, hätten nun 247,525 Anteile im Besitz. Da sich der letzte Schlusskurs auf 17,60 CHF belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 4 356,44 CHF wert. Damit hätte sich die Investition um 56,44 Prozent vermindert.
Der Marktwert von Xlife Sciences betrug jüngst 102,52 Mio. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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