SPI-Papier Xlife Sciences-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Xlife Sciences von vor 3 Jahren bedeutet

Das wäre der Verlust bei einem frühen Xlife Sciences-Investment gewesen.

Heute vor 3 Jahren fand an der Börse SWX Handel mit der Xlife Sciences-Aktie statt. Zur Schlussglocke war die Xlife Sciences-Aktie an diesem Tag 41,00 CHF wert. Bei einer 1 000-CHF-Investition vor 3 Jahren, hätten Anleger nun 24,390 Xlife Sciences-Aktien im Depot. Da sich der Wert eines Anteils am 10.09.2026 auf 13,80 CHF (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 336,59 CHF wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition 66,34 Prozent eingebüßt.

Xlife Sciences erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 84,82 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at