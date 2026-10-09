Xlife Sciences Aktie

Xlife Sciences für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2PK6Z / ISIN: CH0461929603

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Rentable Xlife Sciences-Anlage? 09.10.2026 10:04:05

SPI-Papier Xlife Sciences-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Xlife Sciences von vor 3 Jahren bedeutet

Vor Jahren in Xlife Sciences-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verloren.

Heute vor 3 Jahren fand an der Börse SWX Handel mit Xlife Sciences-Anteilen statt. Zur Schlussglocke war das Xlife Sciences-Papier an diesem Tag 40,00 CHF wert. Investoren, die vor 3 Jahren 10 000 CHF in die Xlife Sciences-Aktie investierten, hätten nun 250,000 Anteile im Portfolio. Da sich der Wert eines Anteils am 08.10.2026 auf 9,90 CHF (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 2 475,00 CHF wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 75,25 Prozent verringert.

Jüngst verzeichnete Xlife Sciences eine Marktkapitalisierung von 56,46 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Xlife Sciences AG

mehr Nachrichten

Analysen zu Xlife Sciences AG

mehr Analysen
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Xlife Sciences AG 9,80 -1,01% Xlife Sciences AG

Letzte Top-Ranking Nachrichten

20:22 KW 41: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche
04.10.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 40
04.10.26 Gold, Öl & Co. in KW 40: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
03.10.26 KW 40: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
03.10.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen

Börse aktuell - Live Ticker

US-Börsen mit freundlichem Wochenausklang -- ATX geht mit Verlusten ins Wochenende -- DAX beendet Handel deutlich stärker -- Asiens Börsen schließen mehrheitlich in Grün
Der heimische Aktienmarkt zeigte sich wankelmütig, während der deutsche Leitindex am letzten Handelstag der Woche im Plus notierte. Die US-Börsen setzen zur Erholung an. An den Börsen in Asien ging es vor dem Wochenende mehrheitlich nach oben.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen