Xlife Sciences Aktie
WKN DE: A2PK6Z / ISIN: CH0461929603
|Rentable Xlife Sciences-Anlage?
|
09.10.2026 10:04:05
SPI-Papier Xlife Sciences-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Xlife Sciences von vor 3 Jahren bedeutet
Heute vor 3 Jahren fand an der Börse SWX Handel mit Xlife Sciences-Anteilen statt. Zur Schlussglocke war das Xlife Sciences-Papier an diesem Tag 40,00 CHF wert. Investoren, die vor 3 Jahren 10 000 CHF in die Xlife Sciences-Aktie investierten, hätten nun 250,000 Anteile im Portfolio. Da sich der Wert eines Anteils am 08.10.2026 auf 9,90 CHF (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 2 475,00 CHF wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 75,25 Prozent verringert.
Jüngst verzeichnete Xlife Sciences eine Marktkapitalisierung von 56,46 Mio. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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