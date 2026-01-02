SPI-Papier Xlife Sciences-Aktie: So viel Verlust hätte ein Xlife Sciences-Investment von vor 3 Jahren eingebracht

Heute vor 3 Jahren wurden Trades der Xlife Sciences-Aktie an der Börse SWX ausgeführt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 29,70 CHF. Hätte ein Anleger 1 000 CHF zu diesem Zeitpunkt in die Xlife Sciences-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 33,670 Xlife Sciences-Anteilen. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 30.12.2025 831,65 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 24,70 CHF belief. Daraus ergibt sich eine negative Performance von 16,84 Prozent.

Der Xlife Sciences-Wert an der Börse wurde auf 142,46 Mio. CHF beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at