Xlife Sciences Aktie
WKN DE: A2PK6Z / ISIN: CH0461929603
|Profitabler Xlife Sciences-Einstieg?
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07.08.2026 10:03:56
SPI-Papier Xlife Sciences-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Xlife Sciences von vor einem Jahr angefallen
Das Xlife Sciences-Papier wurde heute vor 1 Jahr via Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 21,40 CHF. Bei einem Xlife Sciences-Investment von 10 000 CHF zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 467,290 Xlife Sciences-Aktien in seinem Depot. Die gehaltenen Aktien wären am 06.08.2026 7 523,36 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 16,10 CHF belief. Das entspricht einer Abnahme von 24,77 Prozent.
Zuletzt verbuchte Xlife Sciences einen Börsenwert von 92,80 Mio. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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