SPI-Papier Ypsomed-Aktie: Hätte sich eine Ypsomed-Anlage vor einem Jahr inzwischen gerechnet?

Die Ypsomed-Aktie wurde heute vor 1 Jahr an der Börse SWX feiertags-bedingt nicht gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages waren Ypsomed-Anteile 327,50 CHF wert. Bei einer Investition in Höhe von 100 CHF zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 0,305 Ypsomed-Aktien im Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand 328,00 CHF gerechnet, wäre die Investition nun 100,15 CHF wert. Die Steigerung von 100 CHF zu 100,15 CHF entspricht einer Performance von +0,15 Prozent.

Die Marktkapitalisierung von Ypsomed bezifferte sich zuletzt auf 4,47 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at