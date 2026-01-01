Ypsomed Aktie

Ypsomed für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: A0B8VP / ISIN: CH0019396990

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Ypsomed-Investition im Blick 01.01.2026 10:03:37

SPI-Papier Ypsomed-Aktie: Hätte sich eine Ypsomed-Anlage vor einem Jahr inzwischen gerechnet?

Vor Jahren Ypsomed-Aktien gekauft: So viel hätten Anleger verdient.

Die Ypsomed-Aktie wurde heute vor 1 Jahr an der Börse SWX feiertags-bedingt nicht gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages waren Ypsomed-Anteile 327,50 CHF wert. Bei einer Investition in Höhe von 100 CHF zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 0,305 Ypsomed-Aktien im Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand 328,00 CHF gerechnet, wäre die Investition nun 100,15 CHF wert. Die Steigerung von 100 CHF zu 100,15 CHF entspricht einer Performance von +0,15 Prozent.

Die Marktkapitalisierung von Ypsomed bezifferte sich zuletzt auf 4,47 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Ypsomed AGmehr Nachrichten