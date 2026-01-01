Ypsomed Aktie
WKN: A0B8VP / ISIN: CH0019396990
Ypsomed-Investition im Blick
|
01.01.2026 10:03:37
SPI-Papier Ypsomed-Aktie: Hätte sich eine Ypsomed-Anlage vor einem Jahr inzwischen gerechnet?
Die Ypsomed-Aktie wurde heute vor 1 Jahr an der Börse SWX feiertags-bedingt nicht gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages waren Ypsomed-Anteile 327,50 CHF wert. Bei einer Investition in Höhe von 100 CHF zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 0,305 Ypsomed-Aktien im Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand 328,00 CHF gerechnet, wäre die Investition nun 100,15 CHF wert. Die Steigerung von 100 CHF zu 100,15 CHF entspricht einer Performance von +0,15 Prozent.
Die Marktkapitalisierung von Ypsomed bezifferte sich zuletzt auf 4,47 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
