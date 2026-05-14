Ypsomed Aktie
WKN: A0B8VP / ISIN: CH0019396990
|Lohnendes Ypsomed-Investment?
|
14.05.2026 10:03:37
SPI-Papier Ypsomed-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Ypsomed von vor 10 Jahren eingefahren
Heute vor 10 Jahren wurde die Ypsomed-Aktie wochenend-bedingt nicht via Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug am vorangegangen Handelstag 143,25 CHF. Hätte ein Anleger 1 000 CHF zu diesem Zeitpunkt in die Ypsomed-Aktie investiert, befänden sich nun 6,981 Ypsomed-Anteile in seinem Portfolio. Die gehaltenen Ypsomed-Papiere wären am 13.05.2026 2 083,00 CHF wert, da der Schlussstand 298,40 CHF betrug. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 108,30 Prozent angewachsen.
Zuletzt ergab sich für Ypsomed eine Börsenbewertung in Höhe von 4,13 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Ypsomed AG
|
14.05.26
|SPI-Papier Ypsomed-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Ypsomed von vor 10 Jahren eingefahren (finanzen.at)
|
07.05.26
|Handel in Zürich: SPI präsentiert sich schlussendlich leichter (finanzen.at)
|
07.05.26
|Angespannte Stimmung in Zürich: SPI notiert nachmittags im Minus (finanzen.at)
|
07.05.26
|SPI-Wert Ypsomed-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Ypsomed von vor 5 Jahren eingefahren (finanzen.at)
|
30.04.26
|SPI-Wert Ypsomed-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Ypsomed-Investition von vor 3 Jahren eingebracht (finanzen.at)
|
23.04.26
|SPI-Titel Ypsomed-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Ypsomed von vor einem Jahr verloren (finanzen.at)
|
16.04.26
|SPI-Papier Ypsomed-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Ypsomed von vor 10 Jahren verdient (finanzen.at)
|
09.04.26
|SPI-Papier Ypsomed-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Ypsomed von vor 5 Jahren eingebracht (finanzen.at)