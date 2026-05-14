SPI-Papier Ypsomed-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Ypsomed von vor 10 Jahren eingefahren

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Ypsomed-Aktie Anlegern gebracht.

Heute vor 10 Jahren wurde die Ypsomed-Aktie wochenend-bedingt nicht via Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug am vorangegangen Handelstag 143,25 CHF. Hätte ein Anleger 1 000 CHF zu diesem Zeitpunkt in die Ypsomed-Aktie investiert, befänden sich nun 6,981 Ypsomed-Anteile in seinem Portfolio. Die gehaltenen Ypsomed-Papiere wären am 13.05.2026 2 083,00 CHF wert, da der Schlussstand 298,40 CHF betrug. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 108,30 Prozent angewachsen.

Zuletzt ergab sich für Ypsomed eine Börsenbewertung in Höhe von 4,13 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at